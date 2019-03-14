أعلنت الحكومة الفنزويلية،أمس، استعادة الكهرباء "بنسبة 100%" في أنحاء البلاد، بينما استعادت إمدادات المياه الجارية بنسبة 80%.

وقال وزير الإعلام خوخي رودريجيز إن بلدتي "باروتا" و"هاتيلو" فقط لا تزالان تواجهان انقطاعاً للكهرباء بسبب حريق اندلع في محطة فرعية.

وتسبب انقطاع الكهرباء في تعرض مناطق واسعة في البلاد لحالة من الشلل منذ يوم الخميس الماضي، في ظل تراجع إمدادات المياه والغذاء والوقود وتقارير عن أعمال نهب وأشخاص لقوا حتفهم بالمستشفيات.

وكان آلاف من مواطني فنزويلا تظاهروا الثلاثاء احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي. وخرجت هذه التظاهرات تلبية لدعوة زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي يرجع السبب وراء هذه المشكلة إلى "سوء إدارة" الدولة.

وفي الوقت نفسه ، أعلن النائب العام في فنزويلا طارق وليم صعب أن القضاء سوف يحقق فيما إذا كان جوايدو نفسه متورطًا في انقطاع التيار الكهربائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تعلن استعادة إمدادات الكهرباء بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.