أميركا تعتزم اختبار صواريخ محظورة بموجب معاهد القوى النووية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الجيش الأميركي يستعد لاختبار صواريخ محظورة بموجب معاهدة للسيطرة على السلاح مع روسيا تعود إلى الحرب الباردة، ومن المقرر إنهاء العمل بها هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أن الجيش يخطط لاختبار صورايخ كروز تطلق من منصات أرضية يصل مداها إلى ألف كيلومتر في أغسطس وصاروخ باليستي متوسط المدى يتراوح مداه بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف كيلومتر في نوفمبر.

يشار إلى أنه لا يمكن تجربة تلك الصواريخ بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي ظلت سارية لأكثر من 30 عاماً.

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