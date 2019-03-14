ألمانيا: لا نستطيع تحليل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية المنكوبة

قال متحدث باسم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات يوم الأربعاء إن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا يوم الأحد.
وقال المتحدث جيرموت فريتاج "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة. لا نستطيع القيام بذلك".
كان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال في وقت سابق إن الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة وهي من طراز بوينيج 737 ماكس 8 سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.
وقال متحدث باسم مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني وهو هيئة فرنسية، بعد أن عبرت ألمانيا عن عدم رغبتها في تحليل محتويات الصندوقين الأسودين، إنه لم يتم التواصل معها بعد بشأن المساعدة في التحقيق.
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