كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة أمريكية جديدة تجاه إيران في الأشهر المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى الولايات المتحدة لخفض إجمالي صادرات النفط الإيراني إلى ما دون مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو، وذلك من خلال توجيه طلب للدول المستوردة التي تم استثناؤها من العقوبات النفطية الأميركية ضد إيران.

وأفاد مصدران مطلعان، اليوم الخميس، أنه "من المرجح أن تجدد الولايات المتحدة الاستثناءات من العقوبات لمعظم الدول التي تشتري النفط الإيراني الآن، بما في ذلك الصين والهند، في مقابل التزامات بتخفيض إجمالي الواردات إلى أقل من مليون برميل يوميا. وسيبلغ هذا حوالي 250 ألف برميل عن المستوى الحالي لحجم صادرات إيران البالغة 1.25 مليون برميل يوميا".

وأضاف أحد المصدرين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشعر بالقلق من أن الوقف التام لإمدادات النفط الإيرانية على المدى القصير سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن واشنطن ربما تحرم بعض الدول التي لم تشتر الخام الإيراني في الآونة الأخيرة من الإعفاءات.

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هذا وأعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، براين هوك، في مؤتمر "كيرويك، أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة استثناءات العقوبات النفطية ضد إيران. ورفض هوك أن يقول بالضبط أي استثناءات ستظل سارية.

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق. وبدأت أميركا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في 5 نوفمبر الماضي.

وقد طالبت واشنطن مشتري النفط الإيراني بخفض حجم وارداته إلى الصفر ابتداء من شهر نوفمبر الماضي، وقامت كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند ومعظم الدول الأوروبية بتجميد عمليات شراء من النفط الإيراني. وكشف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لاحقاً، أن هناك إعفاءات مؤقتة لـ 8 دول من تطبيق العقوبات، وهي، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان وتركيا.