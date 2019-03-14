كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات المتطرفين اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وسط دعوات من منظمات يهودية لـ “اجتياحه”.

واكدت مصادر مقدسية ان 150 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات في باحاته بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة، وحتى خروجهم من باب السلسلة.

وفرضت شرطة الاحتلال المتمركزة عند الأبواب إجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت بعض الهويات الشخصية عند بواباته الخارجية.

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وكانت قد دعت منظمات الهيكل المزعوم لاجتياح المسجد الأقصى المبارك، يوم غدٍ الخميس، بالآلاف تحت شعار “معًا نمنع المسلمين من السيطرة على باب الرحمة”.

ودعا “اتحاد منظمات الهيكل” المزعوم أنصاره والمستوطنين الى مشاركة واسعة في اقتحام المسجد الأقصى الخميس، لبسط ما أسماه “السيطرة الاسرائيلية” على المكان.

ويسعي “اتحاد الهيكل” لتحويل مصلى الرحمة الى كنيس يهودي يحمل اسم “كنيس باب الرحمة”.

وحرّض المتحدث باسم هذا الاتحاد أساف فريد المستوطنين على حشد أكبر عدد ممكن لاقتحامه، بهدف تحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي والصلاة داخله بالقوة.