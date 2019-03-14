كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط طائرة تدريب عسكرية في الجزائر ومقتل قائدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، سقوط طائرة تدريب عسكرية في وهران ومقتل قائدها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وشهدت الجزائر حادث أليم بالملاحة الجوية حيث لقى 257 شخصا مصرعهم بينهم 26 من البوليساريو إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز "اليوشين" قرب قاعدة لبوفاريك العسكرية على الطريق الرابط بين بوفاريم والبليدة، حيث كانت متجهة الى مدينة بشار فى الجنوب الغربى.

