كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية الجزائر: لن نرتكب أخطاء سوريا وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، إن بلاده لن ترتكب نفس أخطاء سوريا وليبيا.

وأضاف الوزير أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، لكن "ينبغي التحلي بروح المسؤولية"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وحول السيناريوهات التي قد تحدث وإذا كانت مماثلة لما وقع في سوريا وليبيا، أكد لعمامرة أن "لا ينبغي القلق، لكن يحبذ التحلي بروح المسؤولية، لدينا تاريخنا وقد مررنا بمحن خرجنا منها ناضجين".

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وأوضح الوزير أن الجزائر لن ترتكب أخطاء سوريا وليبيا".

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة، تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة، وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18 أبريل 2019.