كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات هندية- باكستانية لمناقشة فتح الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع المسؤولون الهنود والباكستانيون، وسط تخفيف التوترات، لمناقشة فتح معبر حدودي بدون تأشيرة للسماح للحجاج بزيارة ضريح السيخ، بالقرب من الحدود مع باكستان بسهولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، رافيش كومار، إن المحادثات بدأت بعد عبور وفد باكستاني إلى الجانب الهندي، اليوم الخميس.وأن المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل يرأس الوفد الباكستاني.

وكانت قد اندلعت التوترات، الشهر الماضي، بعد هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 40 جنديًا من القوات شبه العسكرية الهندية، في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير.