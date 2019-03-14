كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مآسي الطائرة الإثيوبية.. عائلة كندية تفقد 6 من أفرادها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قريب عائلة كندية أن ستة أفراد من العائلة من ثلاثة أجيال مختلفة من بين قتلى الطائرة الإثيوبية التي تحطمت يوم الأحد الماضي.

وكان الستة في طريقهم لقضاء عطلة في كينيا حينما تحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا من أكثر من 30 دولة.

وكان بريريت بريكسيت (43 عاما) وكوشا فايديا (37 عاما) وابنتاهما أشكا بريكسيت (14 عاما) وأنوشكا بريكسيت (13 عاما) ووالدا فايديا باناجيش فايديا (73 عاما) وهانسيني فايديا (67 عاما) من بين 18 كنديا قتلوا في الحادث. وكانوا يعيشون في برامبتون بتورونتو.

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وقال مانانت فايديا شقيق كوشا لرويترز: "هذا أمر فظيع ومأساوي، وأشعر كأن كل سند لي في الحياة قد اختفى. لا أعرف كيف سنتخطى هذه المأساة".

وقال مانانت إن كوشا كانت تأمل من وراء الرحلة في أن تتعرف ابنتاهما على كينيا مسقط رأسها، مضيفا أن هذه كانت أول زيارة لوالديه لكينيا منذ أكثر من 50 عاما.

ويعمل مانانت فايديا في شركة تومسون رويترز الشركة الأم لرويترز، ويعتزم السفر إلى إثيوبيا يوم السبت ومنها إلى مومباي لإتمام طقوس دفن أحبائه.