كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كولومبيا وتشيلي وكوستاريكا يغلقون مجالهم الجوي أمام طائرات بوينج 737 ماكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الطيران المدني في كولومبيا، والمديرية العامة للطيران المدني في تشيلي، أنهما قررتا حظر رحلات سلسلة طائرات بوينج 737 ماكس، فوق أراضي الدولتين بعد كارثة تحطم الطائرة في إثيوبيا.

وقالت الوكالة الكولومبية، في بيان يوم أمس الاربعاء: "اعتبارًا من اليوم لن تتمكن طائرات بيونج 737 ماكس من العمل على الأراضي الوطنية لعبور المجال الجوي الكولومبي".

ومن جانبها، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في تشيلي، أنها ستقيِّد رحلات بوينج 737 ماكس في المجال الجوي للبلاد.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "لا ناسيون"، أن المديرية العامة للطيران المدني بكوستاريكا حظرت رحلات بوينج 737 ماكس في مجالها الجوي أيضًا.