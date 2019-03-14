كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء جديد لإثيوبيا بشأن الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات الإثيوبية، الخميس، إرسال الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا يوم الأحد الماضي إلى فرنسا، وذلك بعدما رفضت ألمانيا تحليله.

قالت وكالة "رويترز" إن الخطوط الجوية الإثيوبية أفادت، اليوم الخميس 14 مارس، أن وفدا إثيوبيا يقوده مكتب التحقيق في الحوادث، نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من أديس أبابا إلى باريس لفحصهما.

وتحطمت طائرة إثيوبية، الأحد 10 مارس، في رحلة كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

Advertisements

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان، "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا.

والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحا".