كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفنزويلية تعلن عودة الكهرباء إلى جميع المدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الفنزويلية، مساء أمس الأربعاء، استعادة الكهرباء "بنسبة 100%" في أنحاء البلاد، بينما استعادت إمدادات المياه الجارية بنسبة 80%.

وقال وزير الإعلام خورخي رودريغيز إن بلدتي "باروتا" و"هاتيلو" فقط لا تزالان تواجهان انقطاعاً للكهرباء بسبب حريق اندلع في محطة فرعية.

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وتسبب انقطاع الكهرباء في تعرض مناطق واسعة في البلاد لحالة من الشلل منذ الخميس الماضي، في ظل تراجع إمدادات المياه والغذاء والوقود وتقارير عن أعمال نهب وأشخاص لقوا حتفهم بالمستشفيات.

وكان آلاف من مواطني فنزويلا تظاهروا الثلاثاء احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي. وخرجت هذه التظاهرات تلبية لدعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي يرجع السبب وراء هذه المشكلة إلى "سوء إدارة" الدولة.

وفي الوقت نفسه، أعلن النائب العام في فنزويلا طارق وليم صعب أن القضاء سوف يحقق فيما إذا كان غوايدو نفسه متورطًا في انقطاع التيار الكهربائي.