كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع التضخم في قطر خلال فبراير الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في قطر خلال فبراير الماضي، بنسبة 0.18% على أساس شهري.

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن معدل التضخم بلغ 107.76 نقاط الشهر الماضي، مقارنة مع 107.57 نقاط في يناير 2019.

Advertisements

وأوضحت البيانات أن الارتفاع الشهري جاء نتيجة زيادة أسعار 4 مجموعات أبرزها السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.28%.

فيما تراجعت أسعار مجموعتي الترفيه والثقافة، والنقل بنسبة 0.78% و0.75% على التوالي، واستقرت أسعار 6 مجموعات.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.