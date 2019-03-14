عاجل.. المغرب يفكك خلية إرهابية جديدة تضم معتقلا سابقا متورط مع “داعش”

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس من تفكيك خلية إرهابية، بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش، تتكون من 6 عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع “داعش” بليبيا.

وأفاد بلاغ وزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية الدقيقة مكنت من كشف انخراط المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لـ”داعش”، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.