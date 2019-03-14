القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة قاصرا وبالغين (21،18 عاما) من مدينة طمرة، وذلك للاشتباه بالضلوع في عملية سطو على محطة وقود على شارع 781 قرب "متسبيه أفيف".
وبحسب ادعاء الشرطة فإن "مقنعا دخل محطة وقود، وتحت تهديد السلاح سرق من العامل مئات الشواقل، وفر من المكان جريا على الأقدام. وخلال عمليات البحث التي أجرتها الشرطة التي وصلت إلى المكان، بحثا عن المشتبه اعتقلت قاصرا (17.5 عاما) بشبهة تنفيذ السطو".
واعتقلت الشرطة أيضا المشتبهين الآخرين، بشبهة الضلوع في السطو.
وستنظر محكمة الصلح في عكا اليوم، الخميس، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين الثلاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر طمرة: اعتقال 3 مشتبهين بالسطو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.