ترشيح مراهقة تنشط ضد تغير المناخ لجائزة نوبل للسلام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقترح ثلاثة نواب برلمان نرويجيون ترشيح المراهقة السويدية غريتا تونبرغ، التي أصبحت صوتا مسموعا في العديد من الحملات الطلابية ضد تغير المناخ، لجائزة نوبل للسلام.

وقال فريدي أندريه أوفستيغارد وعضوان آخران بارزان من حزب اليسار الاشتراكي إنهم يعتقدون أن "الحركة الضخمة التي أطلقتها غريتا تمثل إسهاما كبيرا للسلام".

وشجعت تونبرغ ابنة الـ16 عاما الطلاب على التغيّب عن المدرسة للانضمام إلى احتجاجات مطالبة باتخاذ خطوات أسرع بشأن تغير المناخ، وهي حركة انتشرت خارج السويد إلى دول أوروبية أخرى.

(أ ب)

وصرّح أوفستيغارد لصحيفة "في جي" يوم أمس الأربعاء أن "تهديدات المناخ ربما تكون أحد أهم الإسهامات في الحرب والصراع".

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كما ويحق لأي نائب بالبرلمان الوطني أن يرشح شخصا لجائزة نوبل للسلام.

ويذكر أنه لا تعلق لجنة نوبل النرويجية علنا على أي ترشيحات، وكان الموعد النهائي لتقديم ترشيحات 2019 هو الأول من شباط/ فبراير الماضي.