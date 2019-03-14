مذيع في فوكس نيوز يهاجم العراقيين ويصفهم بـ"القردة"

وجّه مذيع قناة "فوكس نيوز" ومقدم برنامج يحمل اسمه، تاكر كارلسون، إهانات عنصرية للعراق والشعب العراقي خلال نقاش سابق له تم تسريب مقاطع صوتية له حديثاً.
ونشرت مؤسسة Media Matters سلسلة مقاطع صوتية تُظهر المذيع كارلسون وهو يوجه عبارات مسيئة لمختلف فئات المجتمع.
ومن بين التسجيلات مقطع يعود للعام 2008، وصف فيه العراق بأنه "مكان مليء بمجموعة من أنصاف القردة البدائية، لهذا السبب لم يكن الأمر يستحق الغزو".
وتابع "ليس لدي أي تعاطف مع العراقيين، لأنهم لا يستخدمون ورق الحمام أو شوكات الطعام"، مشيرا الى ان "الحرب يمكن أن تتحول إذا، بطريقة ما، قرّر العراقيون أن يتصرفوا مثل البشر"، على حد تعبيره في التسريبات.
وواجهت قناة فوكس نيوز لفترة طويلة تداعيات التصريحات المثيرة للجدل لمذيعيها، إذ قبل أيام فقط، هاجمت مذيعة "فوكس نيوز"، جينين بيرو، عضوة الكونغرس المسلمة، إلهان عمر، منتقدةً حجابها، ووصفته بأنه ضد الدستور الأميركي.
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