عبدالله بن زايد يبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية المكسيك

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون وزير العلاقات الخارجية المكسيكي، التعاون المشترك بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه في المجالات كافة، منها التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان -خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارته الرسمية إلى المكسيك- إن البلدين الصديقين تشهد علاقتهما تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في ظل دعم ورعاية من قيادتي الإمارات والمكسيك، مؤكدا أهمية تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.





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من جانبه، رحب مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدا أهميتها في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ولويس إبرارد كاساوبون على مذكرة تفاهم بشأن التدريب الدبلوماسي بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.





كما أقام لويس إبرارد كاساوبون مأدبة غداء؛ تكريما للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له بحضور أحمد حاتم المنهالي سفير الإمارات لدى المكسيك.