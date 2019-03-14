طيار مصري: لهذا السبب سقطت الطائرة الإثيوبية بوينج ماكس

كشف الطيار المصري محمود سعد، عن سبب محتمل لسقوط طائرة "بوينغ 73 ماكس 8" الإثيوبية وتحطمها الأحد الماضي، ما أودى بأرواح 157 شخصا كانوا على متنها.
وقال الطيار سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون"، إن السبب الرئيسي لحوادث مثل هذا الطراز يكون في العادة بسبب القيادة الأوتوماتيكية التي تحدث عند وقوع خطأ في القيادة.
وأضاف: "أعتقد أن حساسات الطائرة شعرت بخطأ في القيادة بصورة غير صحيحة، فقامت بتفعيل القيادة أوتوماتيكيا، وهذا ما تسبب في الحادث".
وتحطمت طائرة "بوينغ 737-800 MAX" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار أديس أبابا متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.
ودفعت هذه الحادثة، وهي ثاني كارثة جوية طالت خلال أقل من 4 أشهر هذا الطراز من طائرات بوينغ، دولا وشركات طيران مختلفة إلى تعليق استخدام نحو 40% من أسطول "بوينغ737 MAX" على مستوى العالم.
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