بوساطة قطرية.. أطول مباحثات بين طالبان وأمريكا تحصد الفشل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، انتهاء اختتمت أطول محادثات سلام بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة، دون توقيع أي اتفاق.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مصادر مطلعة، قولها مساء الثلاثاء "المحادثات في قطر انتهت من دون التوقيع على أي اتفاق."

وتابعت المصادر " أوضح خليل زاد فإن لا شيء تم الاتفاق عليه، قبل الاتفاق على كل شيء، وتابعت أن هناك مشروع اتفاق بشأن مكافحة الإرهاب، وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، لكن لم يتم التوقيع على شيء."

وكتب خليل زاده عبر "تويتر": "من الواضح أن كل الأطراف تريد تحقيق السلام، الذي تم تحسين الظروف الخاصة بتحقيقه، ورغم الشد والجذب، إلا أن الأمور مازالت على المسار المطلوب."

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وقال في تدوينة أخرى "توجد 4 قضايا رئيسية خلافية، هي محاربة الإرهاب، وسحب القوات، ووقف إطلاق النار الشامل، والحوار الداخلي بين الأفغان"، مضيفا: "في يناير الماضي، تم الاتفاق على المبادئ، وفي هذه الجولة توصلنا إلى صيغة مبدئية على أول قضيتين."

وقال مسؤول من طالبان في المحادثات ، الذي تحدث في وقت سابق إلى وكالة أسوشيتيد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له للكشف عن تفاصيل المفاوضات علنًا ، إن النقطة العالقة الرئيسية تبقى عندما تنسحب القوات الأمريكية. وقال إن طالبان تريد انسحابًا خلال 3 إلى 5 أشهر ، بينما تقول الولايات المتحدة إن الأمر سيستغرق من 18 شهرًا إلى عامين.

وهناك نقطة شائكة أخرى تتمثل في مطالبة أمريكا بأن تضمن طالبان أن أفغانستان لن تستضيف أبداً متشددين يشنون هجومًا عليها. قالت طالبان إنها تستطيع الموافقة على وعد عام ، لكنها لا تزال غير راغبة في تحديد مجموعات محددة في تعهدها.

يُعتقد أن خليفة أسامة بن لادن في تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، مختبئ في أفغانستان. ويعتقد أن العشرات من المتشددين الآخرين الهاربين من دول مثل اليمن والسعودية، يعيشون في أفغانستان.