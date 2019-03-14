رئاسة أركان الجيش الجزائري: سنحافظ على أمن البلد مهما كانت الظروف

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، ونائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، أن الجيش سيحافظ على أمن البلاد مهما كانت الظروف والأحوال.

وأشاد قايد صالح، في كلمة، أمس، بوعي الشعب الجزائري الذي لا يخشى الأزمات، مضيفاً: «أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية، هي أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الوطني الشعبي، لا أملّ إطلاقاً من الافتخار بعظمة العلاقة والثقة التي تربط الشعب بجيشه، وانطلاقاً من هذه العلاقة الطيبة، فالشعب صادق ومخلص ومدرك لدلالات ما أقوله».

وقال صالح إنّ الشعب الجزائري واعٍ وأصيل، بالرغم ممن يصطاد في المياه العكرة، مؤكّداً أنّ الشعب يعرف كيف يسهم بوطنية عالية ووعي شديد، فهو شعب عظيم لا يخشى الأزمات. وشدد صالح على الأمانة الغالية المتمثلة في الإبقاء على أمن الجزائر، والتي تعهد الجيش بالقيام بها على النحو الأصوب والأسلم في كل الظروف والأحوال، على حد قوله.