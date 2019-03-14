أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، ونائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، أن الجيش سيحافظ على أمن البلاد مهما كانت الظروف والأحوال.
وأشاد قايد صالح، في كلمة، أمس، بوعي الشعب الجزائري الذي لا يخشى الأزمات، مضيفاً: «أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية، هي أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الوطني الشعبي، لا أملّ إطلاقاً من الافتخار بعظمة العلاقة والثقة التي تربط الشعب بجيشه، وانطلاقاً من هذه العلاقة الطيبة، فالشعب صادق ومخلص ومدرك لدلالات ما أقوله».
وقال صالح إنّ الشعب الجزائري واعٍ وأصيل، بالرغم ممن يصطاد في المياه العكرة، مؤكّداً أنّ الشعب يعرف كيف يسهم بوطنية عالية ووعي شديد، فهو شعب عظيم لا يخشى الأزمات. وشدد صالح على الأمانة الغالية المتمثلة في الإبقاء على أمن الجزائر، والتي تعهد الجيش بالقيام بها على النحو الأصوب والأسلم في كل الظروف والأحوال، على حد قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة أركان الجيش الجزائري: سنحافظ على أمن البلد مهما كانت الظروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.