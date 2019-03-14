وزير خارجية البحرين يسخر من «تناقضات» النظام القطري

سخر وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، ، من «تناقضات» النظام القطري ومبرراته حول أسباب ودوافع الدول الأربع ،لمقاطعة الدوحة.

وقال، في تغريدة على «تويتر» - تابعها "الخليج 365" : «قطر كانت تقول في بداية أزمتها إن هدف دولنا الأربع هو التعدي على سيادتها.. ثم أتت بحكاية أخرى وهي كأس العالم، والآن الحكاية الجديدة هي احتلال قطر والسيطرة على الغاز».

وتابع: «واضح أن حكاية كل يوم ما هي إلا مقاطع من حكايتي مع الزمان»‎، في إشارة إلى أغنية المطربة وردة الجزائرية .

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وكان وزير الطاقة القطري السابق عبدالله العطية، زعم في حوار مع صحيفة «لوسيل» القطرية، أن دول المقاطعة كانت تسعى إلى «غزو قطر واحتلال أكبر حقل غاز في العالم هناك».

ورد آل خليفة ، بقوله إن العطية فقد عقله أثناء علاجه في لندن. وكتب : «عبدالله بن حمد العطية يعالج في لندن، الله يشافيه ويعافيه. الظاهر أعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه، وخربط أفكاره».

وتابع: «شطحاته ومفرداته وصلت به إلى آفاق غير مطروقة. ما أقول إلا الله يعينه».