طقس المملكة.. أمطار رعدية مسبوقة برياح على هذه المناطق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل محافظات المندق, والعقيق, وبلجرشي, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتوقعت الهيئة طول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على: الرياض ،القصيم، الشرقية ،مكة المكرمة ، الجوف, حائل، الحدود الشمالية , المدينة المنورة , الباحة وعسير، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.