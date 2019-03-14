طقس الإمارات.. أجواء غير مستقرة بسبب منخفض جوي

تشهد مناطق الإمارات اعتباراً من اليوم حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بتدفق تشكيلات من السحب الركامية القادمة من الغرب وسقوط أمطار متفرقة ومختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة وتكون رعدية أحياناً.

وطبقا للمركز الوطني للأرصاد فإن الدولة تتأثر بمنخفض جوي في الجنوب الغربي يعمل على تحرك الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية في اتجاه الدولة والتي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة نسبياً، فيما تتقدم تشكيلات السحب في فترة المساء من الغرب إلى باقي مناطق الدولة، ومع وجود المنخفض في الطبقات السطحية ستبدأ تلك السحب بالتطور على الجزر يصاحبها سقوط أمطار متفرقة.

أرصاد

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ويتوقع أن يكون طقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً على البحر والجزر والمناطق الغربية ليلاً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط ليلاً خاصة مع السحب على البحر، وسرعتها قد تصل إلى 45 كم/‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان، مع وجود احتمال لتكون الضباب والضباب الخفيف صباحاً.وأوضح المركز الوطني أن يوم غد ستزداد السحب أكثر نتيجة لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تبدأ من الغرب ثم تمتد إلى المناطق الساحلية والداخلية مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية في بعض المناطق، وتقل السحب تدريجياً في المساء.

ويكون طقس الغد مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للأتربة والرمال، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

سحب وبحسب المركز الوطني للأرصاد تعاود السحب من جديد اعتباراً من يوم السبت المقبل حيث تزداد تشكيلات السحب على أغلب مناطق الدولة وتستمر حتى يوم الأحد المقبل مصحوبة بسقوط أمطار خاصة على السواحل والمناطق الشمالية.وبشكل عام يكون الطقس بعد غد «السبت» غائماً صباحاً شمالاً وشرقاً، يصبح مغبراً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 20 إلى 30 كم/‏س، تصل إلى 40 كم/‏س أحياناً، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، حيث تتكاثر السحب تدريجياً مساء على مناطق متفرقة خاصة على السواحل وشمال الدولة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.