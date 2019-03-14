السيسي: ندعم استقرار السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس اهتمام بلاده بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين دولة السودان على مختلف الأصعدة. جاء ذلك خلال استقباله الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، والفريق أول صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السوداني، وذلك بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية المصري وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.



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