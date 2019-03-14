السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بلجراد
قالت منظمة العفو الدولية أمس إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد ضد «عمليات الإعادة المنهجية وغير القانونية والعنيفة في كثير من الأحيان» لطالبي اللجوء من جانب كرواتيا، وأن يتحمل جزءا من اللوم فيما يتعرض له المهاجرون من انتهاكات.
وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي على دعوة كرواتيا «بشكل حاسم» إلى وقف عنف الشرطة على حدودها واستخدام «الإجراءات المناسبة لضمان امتثال كرواتيا الكامل للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي»، وأضافت المنظمة، ومقرها لندن، أن الأشخاص الذين يأتون عبر الحدود من البوسنة «يمنعون بشكل روتيني من فرص السعي لحماية دولية وغالبا ما تتم إعادتهم بعنف».
واستطلعت المنظمة آراء 94 لاجئا خلال الفترة من يونيو حتى يناير وقالوا جميعهم إنهم تمت إعادتهم من جانب الشرطة الكرواتية وغالبا بالعنف، وحاول عديد منهم العبور مرات عدة.
وأبلغ هؤلاء اللاجئون عن تعرضهم للضرب والاحتجاز لفترات طويلة والمضايقات دون الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء. وقال البعض إنهم أجبروا على السير لكيلومترات عدة وهم حفاة في ظل درجات حرارة تصل للتجمد.
وأصبحت الحدود الجبلية الكرواتية البوسنية المدخل الرئيس الجديد إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام، حيث حاول المهاجرون واللاجئون تجنب الحدود المجرية المسيجة مع صربيا.
كانت هذه تفاصيل خبر «العفو» للاتحاد الأوروبي: لا تصمتوا على الإساءة للمهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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