الحكومة اليمنية: جرائم ميليشيات الحوثي لن تسقط بالتقادم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ثمنت الحكومة اليمنية الدور الكبير للتحالف العربي بقيادة السعودية في دعم اليمن في كل المجالات لاستعادة الشرعية ومواجهة انقلاب ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ودعت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة الأردنية عمان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة للوقوف على جرائم الإبادة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق أبناء قبائل حجور، وكشر بمحافظة حجة، والتي لا تزال تتواصل حتى اللحظة.

وقال الأرياني إن جرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإيرانية لن تسقط بالتقادم، والعدالة ستأخذ مجراها، ولن يفلت قادة ميليشيات الحوثي من العقاب طال الزمن أو قصر، داعيا الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى سرعة التحرك لإنقاذ مناطق حجور التي عزلتها ميليشيات الحوثي عن العالم، وقطعت كل وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي عنها.

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واستغرب وزير الإعلام اليمني الصمت المطبق للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تجاه أبناء حجور، مبينا أن ما يحدث في حجور حدث في مناطق أخرى، حيث حولت مناطق سيطرتها إلى حقول ألغام وسجون كبيرة بحق أبناء اليمن، وأدلى مختطفون مفرج عنهم بشهاداتهم حول الانتهاكات الحوثية، وقال الصحفي المفرج عنه جمال المعمري إن هناك خبراء إيرانيين يمارسون التعذيب بحق المختطفين داخل سجون الحوثي.

من جهتها أطلقت شبكة التضامن النسوي مناشدة إنسانية لإنقاذ حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، جراء الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحقهم. وقالت الشبكة، في بيان لها، إن الحوثيين أعادوا ترتيب عملياتهم العسكرية بعد أن خففت اتفاقية استوكهولم للسلام من تصاعد الصراع في الحديدة، واتجهوا نحو القضاء على القبائل المعارضة لهم في محافظة حجة.

وأضافت الشبكة، أن الحوثيين استهدفوا منطقة حجور في حجة بعد أن خرقوا اتفاقية سلام محلية بينهم وبين القبائل هناك، وحاصرت جماعة الحوثي منطقة حجور الواقعة في محافظة حجة شمال غرب اليمن منذ نحو شهرين، وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية، كما قطعت الماء عن المنطقة من وادي مور منذ منتصف فبراير الماضي، وناشدت شبكة التضامن النسوي المجتمع الدولي ممثلا في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الجماعية والقتل الممنهج، والعمل على إرسال بعثة لتقصي الحقائق وفك الحصار عنهم وإمدادهم بما يلزم من غذاء ودواء.

مشاهدات يمنية