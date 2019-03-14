عاصفة عنيفة تجتاح وسط الولايات المتحدة

اسماء السيد - شيكاغو: اجتاحت عاصفة عنيفة ولايات نبراسكا وأيوا وكولورادو ووايومنغ الأميركية الأربعاء، وتسببت الثلوج والفيضانات في إغلاق طُرق وانقطاع التيار الكهربائي، ما استدعى القيام بعمليات إجلاء.

في ولاية كولورادو، تم إعلان حال الطوارئ وإلغاء أكثر من 1400 رحلة في مطار دنفر، الذي أُغلقت مدارجه. وحرم مئات آلاف الأشخاص من الكهرباء، بسبب تساقط الثلوج والرياح العاتية، وفقًا لصحيفة دنفر بوست.

قال بيت ريكيتس حاكم ولاية نبراسكا المجاورة إن هذه الأحوال الجوية التي يُتوقع أن تستمر بضعة أيام "قد تكون حدثًا عنيفًا للغاية"، مشيرًا إلى حدوث فيضانات وعمليات إجلاء في مواقع كثيرة.

تم وضع الحرس الوطني للولاية في حالة تأهب، إذ تخشى السلطات حدوث فيضانات قياسية. تزامنًا تم إغلاق مدارس وشركات ومبان حكومية في وايومنغ، وفقًا لصحيفة وايومنغ تريبيون إيغل.

