كتبت: هند عادل
قصة أغرب من الخيال، كثيرا ما نسمع عن تبرع أم لابنها بجزء من جسدها لتعطى له أملا فى الحياة مرة أخرى، أو الزوجة لزوجها والعكس، لكن أن يتبرع صديق لصديقه بـ60% من كبده هو غير المعتاد ولا يصدقه عقل، شابان فى بداية عمرهما تربط بينهما علاقة لا تجد لها كلمه تعبر عنها سوى الصداقه فى أسمى معانيها، قررا أن يكملا حياتهما سويا برباط أقوى وهو أن يتشاركا فى جسدهما.
القصة كما يرويها أحد المصادر المقربة من الصديقين والذى رفض ذكر اسمه، أن محمود عبد الله ،وعبد الله أحمد عطا الله كلاهما التحقا...
كانت هذه تفاصيل خبر "الصاحب الجدع رزق".. محمود يتبرع لصديقه بـ 60% من الكبد.. أم المتبرع: "فى الأول خفت بس حطيت نفسى مكان أم صاحبه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.