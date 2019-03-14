"الشيوخ الأمريكي" يصوت لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن

نادر سلامة



مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم تأييد إلغاء حالة «الطوارئ الوطنية»أفادت بى بى سى عربى في نبأ عاجل أن مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن.

ويعد تمرير هذا الإجراء بالمجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، توبيخا للرئيس دونالد ترامب، حيث انضم عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لتمرير ذلك الإجراء.

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القرار على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ومن المتوقع أن يتم إقراره ليتم تقديمه إلى الرئيس، الذي قال إنه سيستخدم الفيتو ضده.

وقال السيناتور بيرني ساندرز، أحد رعاة...