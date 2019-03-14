تصاعد الأدخنة من قطار منوف.. والحماية المدنية تدفع بسيارات لتأمين الركاب

كتب: محمد شحاتة



توقفت حركة القطارات على خط القاهرة منوف بسبب تصاعد الأدخنة من علبة العادم للقطار والموجودة أسفل الجرار، الأمر الذي أثار الذعر والرعب لدى الركاب.

وأكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديد أن الحركة ستعود فور استبدال الجرار المتعطل، مشيرا إلى أن الواقعة لم تسفر عن أي خسائر تذكر.

وأضاف أن تم استدعاء سيارات الحماية المدنية لتأمين القطار والركاب.

ومن جانبه طلب رئيس السكك الحديد المهندس أشرف رسلان تقريرا عن الواقعة وأسبابها وطرق معالجتها، لمنع تكرارها...