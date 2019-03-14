كتب: محمد شحاتة
توقفت حركة القطارات على خط القاهرة منوف بسبب تصاعد الأدخنة من علبة العادم للقطار والموجودة أسفل الجرار، الأمر الذي أثار الذعر والرعب لدى الركاب.
وأكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديد أن الحركة ستعود فور استبدال الجرار المتعطل، مشيرا إلى أن الواقعة لم تسفر عن أي خسائر تذكر.
وأضاف أن تم استدعاء سيارات الحماية المدنية لتأمين القطار والركاب.
ومن جانبه طلب رئيس السكك الحديد المهندس أشرف رسلان تقريرا عن الواقعة وأسبابها وطرق معالجتها، لمنع تكرارها...
كانت هذه تفاصيل خبر تصاعد الأدخنة من قطار منوف.. والحماية المدنية تدفع بسيارات لتأمين الركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.