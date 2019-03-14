"صلاح" يشارك في المرحلة الرابعة من حملة " أنت أقوى من المخدرات"

كتب: أحمد أبوعقيل

تخوض الحكومة معركة شرسة لمواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات التى تنعكس عواقبها على حاضر مصر ومستقبلها، وتعددت جهات المواجهة لتشمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، وكذلك المدارس والجامعات والمحافظات.

ويستعد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح ، للمشاركة فى المرحلة الرابعة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بهدف رفع الوعى العام بمشكلة الإدمان، وزيادة الطلب على العلاج منه، حيث رفعت مشاركة في الحملة خلال 2018 نسبة الاتصالات على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بـ400%.

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى في وقت سابق ، أن مشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي فى حملة "أنت أقوى من المخدرات" جاءت متطوعا وبدون أى مقابل.

وبلغ عدد مشاهدي الإعلان الأخير الذى أطلقة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، بمشاركة صلاح تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات .. متسيبهاش تغلبك "، على صفحة الصندوق 23 مليون مشاهد منذ إطلاق الإعلان حتى الآن، كما وصل إجمالى عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب " إلى ما يقرب من 32 مليون مشاهدة وأكثر من 80 ألف شير من جانب المتابعين و 120 ألف تعليق ، وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان.

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يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بضرورة العمل على مواجهة الإدمان، والفصل الفورى للمدمنين من الجهاز الإدارى للدولة.

وتعتمد الحكومة في خطة مكافحة الإدمان، على تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية، من خلال 3 محاور (الوقاية، العلاج والتأهيل، الكشف المبكر).

وأشارت غادة والي وزيرة التضامن في وقت سابق أنه تم الكشف على 8282 عاملاً بالجهاز الإدارى للدولة فى 96 جهة وإدارة تابعة لـ8 وزارات، هى «الصحة، التضامن، الاتصالات، الرى، التربية والتعليم، التعليم العالى، الإنتاج الحربى، التجارة والصناعة»، مُشيرة إلى أنه يتم موافاة جهات العمل بنسب التعاطى.

ولفتت الوزيرة إلى تنفيذ حملة «اختر حياتك» للوقاية من المخدرات، فى 21 ألف مدرسة، و1065 مركز شباب، و65 معسكراً، عارضة تطور أعداد المراكز العلاجية، حيث تم إعداد «12 مركزاً» فى 2014، و«16» بـ2015، و«17» خلال 2016، و«21» أثناء 2017، و«22» بـ2018، ويجرى حالياً الانتهاء من إعداد «3» بـ«المنيا، مطروح، الفيوم»، والتى يجرى الإعداد لافتتاحها خلال عام 2019.