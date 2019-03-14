مقتل جنود سعوديين في عملية هجومية بجيزان جنوبي السعودية

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل عدد من جنود الجيش السعودي في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان جنوبي السعودية"، موضحةً أن "الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما نوعيا على أحد مواقع الجيش السعودي في موقع مشعل، ما أدى الى مصرع وإصابة عدد منهم".

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