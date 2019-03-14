نفذت طائرة عسكرية أميركية رحلة مراقبة متفق عليها فوق أراضي روسيا، وذلك في إطار اتفاقية "السماء المفتوحة". وأفاد موقع PlaneRadar المختص في مراقبة التحليقات الجوية، بأنه تمت ملاحظة طائرة من طراز Boeing OC-135B تحمل الرقم 61-2670 وهي تحلق في الساعة 06:35 من صباح اليوم بتوقيت موسكو فوق مدينة تشيتا، في الشرق الأقصى الروسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليق طائرة عسكرية أميركية فوق روسيا بموجب "السماء المفتوحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.