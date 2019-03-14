مؤسسة الطيران السورية: عودة الرحلات من أبو ظبي إلى اللاذقية وبالعكس

أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية عن "عودة الرحلات من أبو ظبي إلى اللاذقية وبالعكس ابتداء من يوم الثلاثاء السادس والعشرين من آذار الحالي"، مبينةً أن "هذه الرحلات مستمرة كل يوم ثلاثاء بهدف تغطية الطلب الكبير على السفر من الإمارات إلى سورية وخاصة في ظل وجود جالية سورية كبيرة موزعة في الإمارات ومع بدء فصل الربيع واقتراب العطلة الصيفية".

ولفتت إلى أن "هذه الرحلة تضاف إلى الرحلة الأسبوعية التي استمرت الشركة بتسييرها من الشارقة إلى اللاذقية وبالعكس كل يوم جمعة"، مشيرة إلى أن "مطار الباسل يخدم شرائح كبيرة من الراغبين بالقدوم إلى سورية نظرا لقربه من محافظات حلب وحماة وطرطوس وحمص".

وأشارت إلى أن "إعادة تشغيل خط أبو ظبي سيؤمن إيرادات إضافية للمؤسسة وسيخفف على القادمين عناء الخيار الثاني وهو مطار بيروت ما يوفر الوقت والجهد عليهم"، لافتةً إلى أن "المؤسسة تعمل على تشغيل 3 محطات آخرى من اللاذقية إلى القاهرة والدوحة والكويت وبالعكس كما تدرس في الوقت ذاته تشغيل رحلة أسبوعية إلى موسكو مع بداية فصل الصيف".