ترامب: لست في عجلة من أمري لإبرام اتفاق تجاري مع الصين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ليس "في عجلة من أمره" لإبرام اتفاق تجاري مع الصين، مشددا على أنه يريد "اتفاقا جيدا" قبل كل شيء.
ونقلت قناة "الحرة" الفضائية عن الرئيس ترامب قوله "إذا لم يكن الاتفاق جيدا، فلن نبرم اتفاقا"، مشيرا إلى أن هناك "فرصا جيدة جدا" لتوصل البلدين إلى اتفاق.
ويثير النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والذي شهد تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار، توترا في الأسواق منذ أشهر.
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