جعجع بحثت مع وفد في معراب في القضايا المتعلقة بالزراعة في بشري

التقت النائب ستريدا جعجع في معراب، رئيس مجلس ادارة شركة "سيدرين" انطوان كيروز، المدير التنفيذي للشركة امادو الفخري، فريق "انماء الزراعة في قضاء بشري".

وبعد التنسيق بين نائبي المنطقة ورئيس اتحاد البلديات ورؤساء البلديات، تم إنشاء مكتب "انماء الزراعة في قضاء بشري"، وقد أعدّ هذا المكتب دراسات احصائية بشأن المشاكل التي يعانيها قطاع التفاح. وقدم جان مراد (من بلدة حدث الجبة)، للحضور عرضا ً تفصيلياً تضمن خارطة طريق اعدها مهندسو المكتب: (بيار سركيس من بلدة بقاعكفرا، كابي طوق من مدينة بشري، ريمون الهاشم من بلدة حدشيت ودجو صوما من بلدة حصرون) حيث سيبدأون بتنفيذها على مراحل.

وشكرت النائب ستريدا جعجع فريق "انماء الزراعة في قضاء بشري" على مشروعهم الذي يعتبر خطوة نوعية ومتقدمة في سبيل تحسين قطاع التفاح في منطقتنا، خصوصا ً وأن هذا القطاع هو حيوي واساسي بالنسبة الى كثيرين من أهالينا، الذين يؤمّنون أقساط مدارس اولادهم ومعيشتهم منه، ونجاح هذا المشروع يثبّت أهلنا ويجذرهم أكثر فأكثر في أرضهم وبلداتهم". وتمنت جعجع لهم النجاح في مهامهم، وابلغتهم أن "مؤسسة جبل الارز" سوف تغطي مصاريفهم العملانية خلال الموسم الزراعي لهذا العام. وأكدت وقوفها والنائب جوزاف اسحق الى جانبهم وتقديم الدعم لهم. واملت بتجاوب المزارعين مع هذا التوجه الجديد من العمل في القطاع الزراعي، خصوصا ً وانه يتوقف عليهم نجاح هذه الخطة، التي يمكن أن تبدأ نتائجها بالظهور خلال الموسم المقبل، وذلك بزيادة انتاج نسبة التفاح المطابق للمواصفات العالمية، الامر الذي سيؤدي الى فتح ابواب التصدير الى الخارج، وسينعكس ايجابا ًعلى الوضع الاقتصادي للمزارعين في منطقة بشري.