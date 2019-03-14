نقولا: نسمع اصوات تنادي بوحدة الصف السني بطرابلس ولم نسمع صوتا واحدا ينادي بالوحدة الوطنية

لفت النائب السابق نبيل نقولا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "للأسف بمناسبة انتخابات طرابلس تعلو اصوات تنادي بوحدة الصف السني ولم نسمع صوتا واحدا ينادي بالوحدة الوطنية وكأن الصوت المسيحي في طرابلس لا قيمة له".

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