الأخبار: جمال الجراح يخالف القانون في تلفزيون لبنان

علمت "الأخبار" انه بعدما كان موظفو تلفزيون لبنان يتوقعون من وزير الإعلام الجديد جمال الجراح، أن يعوّض السنوات التي أمضوها في المؤسسة بلا مجلس إدارة، ولا حتى مدير عام، فوجئوا قبل أيام بورود رسالة من الجراح تطلب من مديري الأقسام تفصيلات شاملة عن الموظفين مع إشارة إلى طلب أفكار جديدة لبرامج، الأمر الذي أقلقهم، لأن القانون منع الوزير السابق ملحم رياشي من فرض برامج جديدة، وسيمنع الجراح من ذلك. فهذه مسؤولية المدير العام الجديد المنتظر الذي يبدو أن الجراح يحاول الاستغناء عنه وتسلم مهماته بنفسه. ويُصادر تحرك الوزير الجديد حتى مهمات مفوض الحكومة، المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة في التلفزيون، وهي معطاة لفلحة في القانون.

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