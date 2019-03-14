النشرة: منطقة حاصبيا ما زالت تحت تأثير المنخفض الجوي منذ المساء

أفاد مراسل النشرة في حاصبيا ان منطقة حاصبيا لا تزال تحت تاثير المنخفض الجوي منذ مساء امس، وهي عاشت ليلا عاصفا اشتدت فيه غزارة الامتار التي حولت الطرقات الى مستنقعات، وجاءت مصحوبة ببرق ورعد، فتسببت بصواعق ادت الى احتراق بعض الاجهزة الكهربائية في المنازل، كما ويلف المنطقة ضباب كثيف حجب الرؤيا مما دفع الاجهزة الامنية الى الطلب من السائقين القيادة بحذر خوفا من خطر الانزلاقات.

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