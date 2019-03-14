عبود: هل بإمكان القطاع العام في لبنان إدارة مستشفيات بفعالية؟

رأى الوزير السابق فادي عبود في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "زيارات معالي وزير الصحة جميل جبق الى المستشفيات ضرورية وكل وزير لا يستوعب تفاصيل المعاملات وإداء وزارته لن يستطيع ان يصل الى إصلاح مقبول! واسأل هل بإمكان القطاع العام في لبنان إدارة مستشفيات بفعالية؟ كما اسأل اذا تم تلزيم هذه المستشفيات الى مؤسسات استشفائية عريقة هل تكون النتيجة اوفر وأفضل؟".

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