محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية باقة متنوعة من المشروعات الوحدات السكنية بمختلف انواعها بداية من الإسكان المتوسط والمتميز وحتى الإسكان الفاخر، إلى جانب مشروع المقصد في العاصمة الإدارية والذي يتكون من فلل فقط.
وينشر الخليج 365 في هذا التقرير تفاصيل الحصول على وحدة سكنية ضمن هذه المشروعات والشروط الخاصة بكل مشروع وأسعار ومواعيد التقديم.
يمكن التعرف على تفاصيل المشروعات من خلال الصفحات التالية:
كانت هذه تفاصيل خبر المتر يبدأ من 2500 جنيه.. كيف تحصل على شقة بـ5 مشروعات في "الإسكان"؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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