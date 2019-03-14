المتر يبدأ من 2500 جنيه.. كيف تحصل على شقة بـ5 مشروعات في "الإسكان"؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية باقة متنوعة من المشروعات الوحدات السكنية بمختلف انواعها بداية من الإسكان المتوسط والمتميز وحتى الإسكان الفاخر، إلى جانب مشروع المقصد في العاصمة الإدارية والذي يتكون من فلل فقط.

وينشر الخليج 365 في هذا التقرير تفاصيل الحصول على وحدة سكنية ضمن هذه المشروعات والشروط الخاصة بكل مشروع وأسعار ومواعيد التقديم.

يمكن التعرف على تفاصيل المشروعات من خلال الصفحات التالية: