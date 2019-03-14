قبل يومين من انتهاء المهلة.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات التموين (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

تنتهي مهلة تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم إحدى معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من الدعم في 15 مارس الجاري، أي بعد ما يقرب من 48 ساعة من الآن، وذلك بعد أن بدأت في الأول من ذات الشهر، بالتزامن مع بدء إخطار المستبعدين من المنظومة عبر "بون" صرف الخبز.

نصت معايير المرحلة الثانية، على استبعاد كل من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلووات شهريًا، أو من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهريًا، أو من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه سنويًا أو أكثر ومن لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا" دون المساس بأصحاب المعاشات منهم.

وفيما يلي يرصد "الخليج 365" كل ما يخص تظلمات المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين:

- متى بدأت تظلمات المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين؟

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تلقي تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين في الأول من مارس الجاري، أي منذ 14 يومًا، وذلك بالتزامن مع بدء إنذار المواطنين من خلال الإشارة لهم على بون صرف الخبز المدعم.

- ومتى تنتهي المهلة؟

من المقرر أن تنتهي المهلة مساء الجمعة المقبل - الموافق الـ 15 من مارس.

- وعن سبل تقديم تظلم؟

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تظلمات المستبعدين وفقًا لمعايير المرحلة الثانية عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر "http://www.tamwin.com.eg/"، من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية، بالإضافة إلى تحديد محافظة الصرف.

- من المستحقين لتقديم التظلمات؟

تستقبل وزارة التموين - خلال الفترة الحالية - تظلمات المواطنين من تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك عبر مكاتب التموين، فيما تستقبل تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم إحدى معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين والتي تضم 5 معايير، عبر الموقع الإلكتروني فقط.

- متى سيتم البت في التظلمات؟

من المقرر أن تراجع كافة التظلمات التي تم تلقيها عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر "http://www.tamwin.com.eg/"، في الفترة من الـ 16 من مارس وحتى نهاية الشهر، على أن يتم إعلان نتائج التظلمات اعتبارًا منذ الأول من أبريل المقبل.

- كيف سيتم حذف من ترفض تظلماتهم مباشرةً؟

لن يتم حذف من ترفض تظلماتهم بل سيستمر المواطنين ممن رفضت تظلماتهم أو من تخلفوا عن التظلم في صرف حصصهم من الخبز المدعم فقط دون السلع.

- وعن المستندات المطلوبة للتظلم؟

قال وزير التموين، إنه سيتم تلقي تظلمات المواطنين ممن سيتم حذفهم وفقا للمحددات الـ5، عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر، مضيفًا أنه على المتظلم لأي محدد، أن يزور الموقع من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية، وتقديم تظلم بلا مستندات.

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة سوف تستعلم بدورها -بعد تلقي التظلم- عن حقيقة سبب التظلم، على أن تعيد التواصل مع المواطن في حالة الحاجة إلى أي مستند.

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- ما هي المحددات الـ 5؟

- من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات/ شهريًا.

- أن تكون فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه/شهريًا.

- أن تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبناء الأسرة 30 ألف جنيه/سنويًا أو أكثر.

- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

- وشاغلو الوظائف العليا.

- هل سيتم فتح باب التظلمات مرة أخرى؟

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إنه من المقرر فتح باب التظلمات للمواطنين ممن تنطبق عليهم معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين في الأول من أبريل المقبل، بعد إغلاقه في الـ 15 من مارس الجاري، مؤكدًا أن باب التظلمات "مفتوح ليوم الدين"، وبناءً على سيتم منح المتخلفين عن التظلم ومن رفضت تظلماتهم فرصة ثانية لتقديم طلباتهم.

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