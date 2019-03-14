منع تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس 8"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيصدر أمرا عاجلا بعدم تحليق الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" و"ماكس 9"، وذلك في أعقاب تحطم طائرة للخطوط الجوية الأثيوبية ما أسفر عن مصرع 157 شخصا.

منعت عدة دول طيران الطائرات بوينغ 737 ماكس 8 من دخول مجالها الجوي، لكن هيئة الطيران الفدرالية تقول إنها لا تملك بيانات توضح أن الطائرات غير آمنة.

وقال ترامب، الأربعاء، إن هيئة الطيران الفدرالية ستعلن قريبا عن عدم طيران ذلك الطراز.

وأضاف أن أي طائرة موجودة في الهواء حاليا ستتوجه إلى وجهتها ثم ستتوقف عن الطيران بعدها، مشيرا إلى أن الطيارين وخطوط الطيران تلقوا المعلومة بالفعل.

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وأوقفت معظم دول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله، يوم أمس الأربعاء، عمل طائرات بوينغ، أو حظرها من مجالها الجوي، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة واحدة من المشغلين الباقين القلائل للطائرة التي تعرضت لحادثين داميين خلال خمسة أشهر.

واتخذت وكالة سلامة الطيران الأوروبية خطوات لإبعاد طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" عن الأجواء، وانضمت إلى الحكومات الآسيوية والشرق أوسطية وشركات الطيران التي كانت لديها مخاوف تتعلق بالسلامة في أعقاب تحطم الطائرة يوم الأحد والذي أودى بحياة 157 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

وفي إشارة إلى تحطم طائرة "ليون آير" في إندونيسيا التي أسفرت عن مقتل 189 شخص العام الماضي، قال جهات التنظيم الأوروبية أمس الثلاثاء إن "أسبابا مماثلة ربما ساهمت في كلا الواقعتين".