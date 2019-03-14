حالة الطقس: أمطار متفرقة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، ما بين غائم جزئيا حتى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تسقط أمطار متفرقة من شمالي البلاد حتى النقب، وتقل تدريجيا في ساعات ما بعد الظهر، كما يتوقع أن تتساقط الثلوج على جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

ويتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية حتى غربية بسرعات تتراوح ما بين 25 إلى 45 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر المتوسط مائجا، حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 150 إلى 300 سنتمترا.

ويخشى من حدوث فيضانات في أودية برية الخليل وغور الأردن والبحر الميت والنقب.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 13 – 9، الخالصة (كريات شمونه) 16 – 11، صفد 10 – 9، طبرية 17 – 11، الناصرة 13 – 9، حيفا 17 – 12، يافا 17 – 12، القدس المحتلة 10 – 9، عسقلان 17 – 12، عين جدي (البحر الميت) 24 – 16، بئر السبع 17 – 10، أم رشرش (إيلات) 23 – 14.

Advertisements

إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الطقس، يوم غد الجمعة، ما بين غائم جزئيا حتى غائم، وتسقط أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات الليل يتوقع أن تسقط أمطار غزيرة في شمالي ووسط البلاد.

أما السبت فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة من شمالي البلاد حتى النقب، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية محدودة. ويخشى من حدوث فيضانات في برية الخليل وغور الأردن والبحر الميت.

كما يتوقع أن يكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو 3.5 متر.

ويوم الأحد، من المتوقع أن تسقط أمطار محلية في ساعات الصباح من شمالي البلاد حتى النقب، ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الشرقية. وخلال ساعات النهار تقل كمية الأمطار، ويكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.