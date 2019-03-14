انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان لنتنياهو: لو بحثنا عن ظالم في العالم فسيكون أنت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 08:43 صباحاً - هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بالظالم الأكبر في العالم.

وقال أردوغان في تصريحات له، اليوم الأربعاء، موجهاً حديثه إلى نتنياهو: "لو بحثنا عن ظالم في هذا العالم فسيكون أنت، لو كنت تحاول استفزازنا فإن هذا لن ينجح معنا، لأننا ننتمي إلى دين عالمي يقينا من الوقوع في مثل هذه الألاعيب".

وأضاف الرئيس التركي: "أليس من دخل أماكننا المقدسة بالأحذية في المسجد الأقصى هُم عسكرك وشرطتك؟ كيف ستسوغ هذا الأمر؟".

يُشار إلى أن العلاقات التركية-الإسرائيلية متوتّرة منذ 2008، بسبب ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة.

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وزاد توتر العلاقات بين أنقرة و"تل أبيب" عقب الاعتداء الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، سنة 2010، وقتل متضامنين أتراك كانوا في طريقهم لكسر حصار غزة.

وآخر توتر كان بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، نهاية 2017، ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المقدسة في مايو الماضي، حيث طردت تركيا حينها السفير الإسرائيلي لديها.

وعن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، هدد أردوغان بتحويل قضيته إلى المحكمة الدولية.

وعن الإعدامات الأخيرة في مصر، وجَّه الرئيس التركي تساؤلاً للاتحاد الأوروبي الذي يحظر الإعدام، عن كيفية الاستجابة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر شرم الشيخ الأخير، لكونه "ارتكب مجزرة".