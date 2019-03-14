انت الان تتابع تفاصيل خبر الضاري في حوار صريح: نهجنا لن يتغير ولا خلاص إلا بثورة شعبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 08:43 صباحاً - منذ أن أعلنت عن نفسها عقب تأسيسها من قبل الشيخ حارث الضاري في 14 أبريل 2003، وهيئة علماء المسلمين في العراق تسير على سكة واحدة هو نهجها الذي لم تخرج عنه، على الرغم من الأضرار التي لحقت بها وبأعضائها من جراء هذا النهج.

فلا تعريف لها لأي وجود عسكري في البلاد منذ 2003 سوى "احتلال"، ومقاومته واجب شرعي وأخلاقي ووطني، ولا يمكنها المشاركة بأي عملية سياسية لا تؤمن بهذا المبدأ، ومبادئ أخرى تراها الهيئة تمثل دستوراً لإنقاذ البلاد والشعب بكل أطيافه من جميع المشاكل.

الهيئة التي يتولى منصب الأمين العام فيها، مثنى حارث الضاري، بعد انتخابه عام 2015، قريبة جداً مما يدور في داخل العراق، بل هي تعمل على مستوى واسع بعيداً عن السياسية؛ من خلال الأعمال الإغاثية الإنسانية والإنسانية والاجتماعية.

هذا القرب كان تأكيده "الميثاق الوطني العراقي" الذي أعلن عنه في 3 مارس الجاري، ويصف الأمين العام للهيئة مثنى الضاري، فقراته بأنها ليست جديدة وإنما هي تأكيد على رؤية قديمة متجددة تتأكد للهيئة والقوى الأخرى المتحالفة معها بصحتها مع مرور الوقت؛ نظراً لما تمر به البلاد من أزمات خانقة، كانت قد حذّرت منها الهيئة في سنوات سابقة.

في حديثه لـ"الخليج 365" يقول الضاري وهو الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، إن بنود الميثاق نوقشت في عدة لقاءات وحوارات مع قوى وطنية منذ 2015، وهو يتعلق بـ"وضع ثوابت وطنية عامة ينبغي العمل على أساسها".

وحول الميثاق الذي كان ثمرة مراحل متقدمة، يقول الضاري، مؤكداً أن النية كانت "تشكيل لجنة تتولى الدفاع عن قضية العراق والتعريف بها دولياً؛ فنحقق بذلك تعريف القضية وجمع كلمة القوى الوطنية ووضع معيار ثابت للمواقف والتحركات".

لكنه يؤكد أن عدم التزام بعض الأطراف لأكثر من مرة به؛ كان السبب وراء تأجيل الإعلان عن هذا الميثاق، دون أن يسمي هذه الأطراف.

يقول الضاري إنهم وجدوا الظروف مواتية لإعلان الميثاق بعد ما شهدته الانتخابات التي جرت في مايو 2018 من مقاطعة شعبية كبيرة، والاستياء الشعبي من الأزمات التي يعاني منها العراقيون، وسخط الشعب من الحكومة وخروج تظاهرات واسعة في أنحاء البلاد، ثم التحركات الأمريكية "الموهمة" في البلاد.

"لذلك رأت اللجنة التنسيقية للميثاق أن الشعب بات مستعداً لسماع رأيها، ووفقه تم الإعلان عن الميثاق بصورته الحالية"، بحسب الضاري.

وحول الميثاق يقول "إنه المعيار بالنسبة لخلاص العراق وكل من يرتضي هذا المعيار هو ساعي حقيقي لخلاص العراق بالطريقة الوطنية"، مشدداً بالقول: "كل من يريد أن يتحاور معنا فإن الميثاق الوطني هو بمثابة الدستور الوطني الذي نتحاكم إليه، ويعد معياراً للعمل الوطني، وسقفاً أدنى يتيح إمكانية أكبر للعمل التنسيقي من أجل خطوات مستقبلية".

ونص الميثاق على عدد من النقاط منها "الالتزام بهوية موحدة للعراق، وأن يتساوى الجميع في المواطنة، والتمسك بوحدة العراق ورفض أي خطة ترمي إلى تقسيمه".

الميثاق نص أيضاً على حق الشعب في اختيار "حكومته بإرادته الحرة"، والعمل على "مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، وضرورة "وضع دستور يحقق الهدف" في إقامة "نظام وطني سليم" و "إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وفق التقاليد الوطنية والحرفية"، وأن يتمتع المواطنون بالحقوق "المُقرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأكد الميثاق أن "مقاومة الاحتلال حق مشروع، ولا بد من الاعتراف بجهود المقاومة العراقية ودورها في التصدي لمشروع الاحتلال وإفشاله"، في إشارة إلى احتلال العراق في 2003.

مستقبل العراق

تؤكد جميع المؤشرات أن خلاص العراق من الأزمات التي يعانيها موضوعة في خانة المستحيلات؛ وأكبر الأسباب في هذا هو الفساد المالي الكبير المنتشر في مختلف مفاصل الدولة.

ذلك ما "استشرفته الهيئة منذ سنوات طويلة، من خلال عدة تصريحات ومواقف لأمينها العام الراحل الشيخ حارث الضاري (توفي في 12 مارس 2015)، الذي أكد أن انفجاراً شعبياً سيحصل، وأن تظاهرات من جراء سخط الشعب على الحكومة سيعم البلاد، وأنها ستقمع من قبل الحكومة، وهو ما حصل بالفعل"، وفقاً لمثنى الضاري.

الضاري ذكر أن تصورات المخرج من الأوضاع المأساوية في العراق، التي شخصتها الهيئة منذ عام 2012، لا تخرج عن ثلاثة وهي: "أولاً من خلال العملية السياسة، وهذا مستحيل، وثانياً بتغيير الواقع بأكمله، وهذا أدواته غير متوفرة حالياً، والثالث من خلال ثورة شعبية".

وتابع قائلاً إن "الحل الأقرب للواقع هي الثورات الشعبية، وقد قامت في العراق بعد 6 أشهر فقط من استشراف الأمين العام الراحل الشيخ حارث الضاري لها في منتصف 2012، وقد علمت الحكومة أهميتها وتأثيرها فعملت على قمعها"، مؤكداً أن "الثورات الشعبية هي ما تتوقع الهيئة وجميع القوى الوطنية الأخرى أن تكون سبب التغيير".

مؤتمر إنقاذ العراق

من المقرر أن تعقد جهات سياسية عراقية قريباً، مؤتمراً في أمريكا تحت عنوان "إنقاذ العراق"، ولكون الهيئة تسعى ضمن هذا الإطار فلا بد أن يكون لها رأي في هذا الخصوص، لكن الضاري يقول إنه لم توجه للهيئة دعوة لحضور هذا المؤتمر.

وحول حضوره من عدمه لمثل هذه المؤتمرات في حال وجهت إليه الدعوة، قال: "أي مؤتمر أو لقاء أو ندوة نعتقد أنها مجدية وحقيقية وفاعلة وفيها ملامح مشروع وطني للحل، وغير متداخلة مع خطط ومشاريع من لايريد بالعراق خيراً؛ فإننا سنذهب".

واستدرك قائلاً: "ولكن هذه الشروط والظروف غير متوفرة فيما يسمى مؤتمر واشنطن، وهو ما الذي لا يتناسب مع الطروحات الوطنية المعلنة، وقبل ذلك مع مقتضيات الواقع السياسية وظروف احتلال العراق، فضلاً عن مكان انعقاده في عاصمة دولة الاحتلال الأولى"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

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في جانب آخر يتعلق بـ"المصالحة الوطنية" حيث أشيع مؤخراً وجود تحركات من قبل حكومة بغداد لرفع الأحكام عن سياسيين بارزين مدروجة أسماؤهم ضمن "قائمة الإرهاب"، يلفت الضاري الانتباه بالقول "إننا غير معنين بهذا الأمر؛ هم يتحدثون عن شخصيات كانت مشاركة في العملية السياسية".

وعلى الرغم من تأكيده عدم تلقيهم أي دعوة في هذا الخصوص، لكنه قال في حال وجهت لهم الدعوة "فإن موقفنا واضح ومعلن في هذا الشأن".

وذكر في هذا الصدد أن "حكومة المالكي (2006 - 2014) اتصلت مرات عديدة بنا بشأن المصالحة، وكنا نقول لهم دائماً: إن المصالحة يجب أن تكون بين القوى السياسية، وليس بين الشعب العراقي، وأن هناك توصيات محددة في مؤتمر القاهرة نفذوها أولاً ثم تحدثوا بعد ذلك عن المصالحة".

وعقد مؤتمر القاهرة تحت عنوان "مؤتمر الوفاق الوطني العراقي" في نوفمبر 2015، وجاء في بيانه الختامي عدداً من النقاط كان منها ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء والتمثيل السياسي المتوازن والاحتكام إلى صناديق الاقتراع واحترام رأي الشعب العراقي.

تأثير الهيئة في داخل العراق

عُرف عن الهيئة أنها تصدت للاحتلال الأمريكي ورفضت المشاركة في العملية السياسية وكانت لها شروطها في هذا الجانب، وتعرض أعضاؤها للاعتقال والقتل ما أجبر العديد من أعضائها على مغادرة البلاد، وأصبحت "محظورة" في العراق؛ ما جعل عملها في الداخل يسير في إطار السرية.

يقول الضاري إن "الجسم الأكبر للهيئة في داخل العراق؛ حيث يصل عدد الأعضاء في الداخل إلى ما نسبته 85%؛ وهذا يعني أن لها وجودها الأصيل وتأثيرها في الداخل".

ولا يعني الضاري بالتأثير أن يكون سياسياً فقط، فهو يتحدث عن جانب إنساني كبير ألقته الهيئة على عاتقها لتقديم مساعدات إغاثية للنازحين والمحتاجين وأصحاب الحاجة.

وأكد أن الهيئة تقدم إغاثات ومعونات لجميع النازحين العراقيين في جميع المخيمات، وأن هذه المساعدات تقدم عبر جهات تابعة للهيئة وغير معلن علاقتها بها؛ لكي تمارس دورها الإغاثي بحرية، وأنها تقدم خدماتها في مخيمات النزوح في كردستان بشكل علني "بعد أن تأكدت حكومة كردستان من أن عمل الهيئة بعيد عن السياسة وهمّه تقديم المساعدات الممكنة".

الضاري أوضح أن الأعمال الإغاثية التي قدمتها الهيئة شملت بالإضافة إلى المساعدات المالية والغذائية والملابس والأدوية وعلاج المرضى، لا سيما الحالات المستعصية، بناء مدارس كرفانية وحفر الآبار وفتح المراكز الصحية، وتقديم الدعم للمدارس التي بنيت من قبل جهات أخرى.

هذه المساعدات التي لم تتوقف منذ 2003 حتى اليوم، بحاجة إلى مصدر تمويل كبير، وهو ما يتفق حوله أيضاً الضاري، الذي يؤكد أن الهيئة ومن خلال القسم الإغاثي فيها، لم تتوقف على خلاف الجهات الأخرى التي لم تستطع الاستمرار.

وأشار إلى أن مصادر التمويل هي من خلال الزكاوات والصدقات والتبرعات التي تصل الهيئة من داخل وخارج العراق، مبيناً أن "سبب استمرار المتبرعين معنا يكمن في أنهم يرون عملاً إغاثياً حقيقياً من خلال توثيق الهيئة لأعمالها الإغاثية، وسعتها وتنوعها، فهي تشمل أيضاً النازحين في بلدان أخرى وليس فقط في داخل العراق"، في تأكيد منه على وجود ثقل كبير للهيئة التي كسبت ثقة شريحة واسعة من العراقيين منذ نحو 15 عاماً.

لكن هذا التأثير لا يمكن أن يظهر للعلن في داخل العراق، بحسب الضاري؛ نتيجة الحظر على الهيئة؛ "فالتأثير الشعبي يحتاج إلى حراك الشارع وحراك الشارع يحتاج إلى ظروف طبيعية للعمل، مثل وجود مقرات وسياقات للعمل وعدم وجود ضغط على هذه القوى العاملة ومطاردتها بحجة الإرهاب وغيرها من المشاكل التي نعانيها".

ويصر الضاري على بقاء سير الهيئة على ذات النهج؛ فهي لا تهادن في سبيل الدخول للعملية السياسية، ولا تكسب ودّ أطراف الصراع الدولي الأبرز في العراق - إيران وأمريكا- لكون وجودهما في العراق أصبح واقع حال؛ سعياً لنيل القبول والعمل بحرية في داخل العراق مثلما فعلت قوى وشخصيات سياسية أخرى.

لكنه يقول: "ليس كل أمر واقع يمكن التعامل معه، فواقع الاحتلال لم نتعامل معه وكذلك واقع العملية السياسية"، مشيراً إلى أن "الأصل ليس الرضا بالواقع بل تغيير هذا الواقع، وعندما تحاول أن تغير الواقع لاعتقادك بأنه غير صحيح عليك أن تنعزل عنه لكي تنجح في تغييره".

الهيئة والمسؤولية السُنية

يرفض الضاري أن تحشر الهيئة في خانة التوصيفات الطائفية، التي ارتضتها المكونات السياسية الموجودة في السلطة، لكنه يقول "إننا نضطر أن نعمل فيها أحياناً وفي سياقات محدودة؛ لنحقق لأبناء أهل السنة والجماعة في العراق ما نرتضيه لهم كمواطنين".

ويستدل بترفع الهيئة عن التسمية الطائفية، من خلال مساعداتها التي قدمتها وما زالت لنازحين شيعة وأكراد ومسيحيين.

رؤية الهيئة للصراع الأمريكي الإيراني

في جانب آخر يلقي ثقله على الساحة العراقية، وصف أمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق، الصراع الأمريكي الإيراني بأنه "صراع حقيقي يتعلق بملفات عديدة أبرزها النووي الإيراني والصواريخ بعيدة المدى"، مستدركاً أن "هذا الصراع لن يصل في المدى القريب أو المتوسط إلى ما يطمح إليه آخرون".

وتابع يقول: "كل ما يجري لا يعدو عن وهم صنع لأسباب وأهداف أمريكية إقليمية ودولية".

الضاري يجد أن "حملة كبيرة تقودها إدارة ترامب لإيهام العالم بوجود مشكلة كبيرة يتم التعامل معها بجدية؛ سعياً منها لتحقيق عدة أهداف، من بينها تخفيف الضغط على الإدارة الأمريكية، والحيلولة دون اعتبار سحب القوات من سوريا فشلاً كبيراً، وذلك بتحويلها للعراق تحت ذريعة إنجاز مهمة متوهمة فيه وهي مراقبة النفوذ الإيراني، مستفيدة من بنود اتفاقية الإذعان"، في توصيف للاتفاقية الأمنية الأمريكية مع حكومة بغداد، وأقرها النواب العراقي في نوفمبر 2008.

ويرى الضاري أن الموقف الحالي في العراق هو "جزء من مجموعة مشاكل في المنطقة لا يمكن للإدارة الأمريكية حلها في وقت واحد، إذا أرادت ذلك فعلاً".