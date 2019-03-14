شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أمريكية: واشنطن تختبر صواريخ «محظورة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الجيش الأمريكي يستعد لاختبار صواريخ محظورة بموجب معاهدة للسيطرة على السلاح مع روسيا تعود إلى الحرب الباردة، ومن المقرر إنهاء العمل بها هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن “الجيش يخطط لاختبار صورايخ كروز تطلق من منصات أرضية يصل مداها إلى ألف كيلومتر في أغسطس وصاروخ باليستي متوسط المدى يتراوح مداه بين 3 آلاف و4 آلاف كيلومتر في نوفمبر “.

يشار إلى أنه لا يمكن تجربة تلك الصواريخ بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي ظلت سارية لأكثر من 30 عاماً.