أصدرت شركة فيسبوك، بيانا نفت فيه تعرض الشركة لهجوم كما ادعى البعض، مؤكدة أنهم يعملون على إصلاح إزالة الخلل.
واعتذرت الشركة لعملاء ومستخدمي الموقع، على العطل المفاجئ الذي حل بالموقع، والتطبيقات التابعة له.
وقالت فيسبوك عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة توتير، "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشكلة في الوصول إلى التطبيق".
وأوضحت أن "الشركة تعمل على حل المشكلة في الوقت الراهن، قائلة إنها "تعمل على إزالة الخلل في أسرع وقت ممكن".
جدير بالذكر أن مستخدمي الموقع الأزرق اشتكوا من تعطل حساباتهم، كما اشتكوا من تعطل تطبيق "إنستغرام" وصعوبة التعامل مع تطبيق "واتس أب".
كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك ينفي تعرض الموقع لاختراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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