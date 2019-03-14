الخليج 365/ بغداد
طالب الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، الجزائريين بالحفاظ على دولتهم وعدم دفعها نحو سيناريو العراق وليبيا، مؤكدا أن التغيير السريع يحطم الدول والبلدان، وهو ما يتطلب عدم الاعتماد على سرعة منطقية.
وأكد الدبلوماسي الجزائري خلال لقاء له مع التليفزيون الجزائري، أن "الخلاف بين الجزائريين ليس كبيرا"، مشيرا إلى أن "التدخل الخارجي خلال ثورات الربيع العربي عام 2011 دمرت تلك الدول".
وطالب الإبراهيمي الجزائريين بـ"أن يمشوا في اتجاه الالف ميل من أجل الوصول الى الجمهورية الثانية، مستفدين من تجاربهم و تجارب الاخرين"، مؤكدا أن "خصوصية الجزائر لا تنفى وأنها تطلع عن تجارب البلدان الأخرى".
طالب الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، الجزائريين بالحفاظ على دولتهم وعدم دفعها نحو سيناريو العراق وليبيا، مؤكدا أن التغيير السريع يحطم الدول والبلدان، وهو ما يتطلب عدم الاعتماد على سرعة منطقية.
وأكد الدبلوماسي الجزائري خلال لقاء له مع التليفزيون الجزائري، أن "الخلاف بين الجزائريين ليس كبيرا"، مشيرا إلى أن "التدخل الخارجي خلال ثورات الربيع العربي عام 2011 دمرت تلك الدول".
وطالب الإبراهيمي الجزائريين بـ"أن يمشوا في اتجاه الالف ميل من أجل الوصول الى الجمهورية الثانية، مستفدين من تجاربهم و تجارب الاخرين"، مؤكدا أن "خصوصية الجزائر لا تنفى وأنها تطلع عن تجارب البلدان الأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الإبراهيمي مخاطبا الجزائريين: لا تحطموا بلادكم كما حُطمت العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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